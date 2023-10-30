أيام حضرموت لفن الممثل بسوسة تجمع بين الفرجة والتكوين

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحت شعار “قم للخلود”، يُنظّم المركز الثقافي بسوسة (شرق تونس) النسخة الـ19 لأيام حضرموت لفن الممثل في سوسة، والتي تنطلق في الـ31 من أكتوبر الجاري وتتواصل حتى الثالث من نوفمبر القادم.

وتشمل الفعاليات عروضا مسرحية متنوّعة وورشات تكوينية، بالإضافة إلى لقاء مع الفنانة المسرحية فاطمة بن سعيدان.

وتنطلق فعاليات التظاهرة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعرض مسرحية “كاليغولا 2” من إخراج الفاضل الجزيري وإنتاج المسرح الوطني، وفي اليوم التالي تُعرض مسرحية “ما يراوش” لمحمد منير العرقي وإنتاج المركز الوطني لفن العرائس.

وفي الثاني من نوفمبر، تُعرض مسرحية “حديث التراكن” لصابر الحامي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان.

وفي آخر أيام التظاهرة تُعرض مسرحية “السلطة الرابعة” لخالد هويسة في التمثيل وعبدالقادر بن سعيد في الإخراج.

وبالإضافة إلى العروض المسرحية، تُقام أربع ورشات تكوينية في مجالات مختلفة على غرار تكوين الشخصية التي يُشرف عليها نعمان حمدة، والميم في تأطير ليحيى القايدي، ومسرح البوفون بإشراف سارة الحلاوي، والرقص المسرحي تحت إشراف هشام الشلي