5 تدابير للاستمتاع بنوم صحي

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم، إن قلة النوم، تنطوي على مخاطر صحية عديدة، تتمثل في التعب والإرهاق أثناء النهار والصداع وضعف التركيز، وتراجع القدرة على بذل المجهود وبطء ردة الفعل، وللاستمتاع بنوم صحي وهانئ، أوصت الجمعية باتخاذ 5 تدابير، هي: تنظيم مواعيد النوم إطفاء الشاشات تهوية غرفة النوم الحرص على فراش مثالي تجنب الجدل قبل النوم