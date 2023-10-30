مليشيا الحوثي ترتكب 62 انتهاكاً ضد المدنيين في تعز

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، عن توثيق 62 انتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة تعز، ضمن 91 حالة انتهاك شهدتها المحافظة خلال سبتمبر الماضي.

وقال المركز في تقريره الشهري المعنون بـ”تعز.. حصار الأوبئة والمدافع”، الذي أطلقه السبت، إن فريقه الميداني وثق إصابة 4 مدنيين بينهم امرأة تسببت بها مليشيا الحوثي (أصيب مدني واحد بعبوة ناسفة، وامرأة واحدة بقذائف الهاون، كما أصيب مدنيان برصاص قناص حوثي).

وأضاف المركز، إنه وثق 5 حالات اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي. وأوضح المركز أنه رصد 53 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتوزعت بين (تدمير 6 منازل بشكل كلي، وتضرر 7 منازل بشكل كلي، و21 منزلا بشكل جزئي، وتضرر 18 مركبة جراء القصف المدفعي، كما تضرر منزل جزئيا جراء انفجار عبوة ناسفة تابعة لمليشيات الحوثي.