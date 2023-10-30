متظاهرون يقتحمون مطارا بداغستان لطرد مسافرين إسرائيليين

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر صحفية أن مئات المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مطار العاصمة الداغستانية محج قلعة بعد هبوط طائرة قادمة من الكيان المحتل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة، أغلقت المطار أمام حركة الملاحة الجوية، وذلك بعدما اقتحم المتظاهرون المطار إثر وصول أنباء عن هبوط طائرة قادمة من الأراضي المحتلة على متنها عشرات من المسافرين من كيان الاحتلال.

ودخل المتظاهرون المنددين بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، إلى مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز الأمنية بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة “أزفستيا” الروسية وقناة “آر تي”..

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه “في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”، مؤكدة أن قوات الأمن قامت بالتدخل.

وأظهرت لقطات الفيديو التي وقع تداولها في منصات التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين الغاضبين يركضون باتجاه مدرج الطائرة وهم يرددون عبارة الله أكبر ويحملون الأعلام الفلسطينية، وسط محاولات موظفي الخدمات الأرضية للتدخل. وقام المحتجون بتفتيش هويات المسافرين النازلين من سلم الطائرة على متن الحافلات التي تقلهم إلى قاعة الوصول، بحثا عن أشخاص يحملون جوازات الاحتلال.

وقالت المصادر الصحفية إن كابتن الطائرة التي هبطت في المطار قادمة من تل أبيب وجه تحذيرا إلى الركاب: “لا تحاولوا الخروج، هناك حشد غاضب في الخارج، من المحتمل جدا أن نتعرض للهجوم أيضا، يرجى البقاء في مقاعدكم”. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الطيران الروسي، أن جميع الطائرات المتجهة إلى محج قلعة في داغستان تم تحويلها إلى مطارات أخرى.