الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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واصل النادي الإفريقي سلسلة نتائجه الإيجابية مثبتا الفترة الإيجابية التي يعيشها الفريق وذلك بانتصاره مساء اليوم الأحد على ضيفه اتحاد بن قردان في لقاء الدفعة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بثنائية نظيفة ليقفز فريق باب الجديد إلى صدارة الترتيب مستغلاّ عثرة النجم الساحلي يوم أمس في أولمبي سوسة أمام الأولمبي الباجي.

وبعنوان الجولة ذاتها وضمن منافسات المجموعة الثانية اقتسم اتحاد تطاوين نقاط مباراته أمام ضيفه نجم المتلوي، وهي نتيجة لم ترض الناديين وظل الفريقان في الوضعية ذاتها صلب جدول الترتيب العام.

وتابع النادي الإفريقي اليوم الأحد العزف على نغمة الانتصار في ظل المردود التصاعدي الذي ما فتئ يقدمه زملاء أحمد خليل في الأسابيع الأخيرة ومثلت مباراة اتحاد بن قردان فرصة متجددة ليمتع فريق باب الجديد جماهيره التي حضرت في مدرجات حمادي العقربي برادس, فرغم الإمكانيات المحترمة لفريق بن قردان بعد جحافل الانتدابات والتعزيزات التي قام بها في الفترة الصيفية، كانت حرفية النادي الإفريقي حاسمة في مغالطة الضيوف بفضل الأسبقية المبكرة عن طريق كينغسلاي ايدو (21) ثم الطيب المزياني (24) لينجح الأحمر والأبيض في الاطمئنان على مسار المباراة بصفة مبكرة.

وكانت واقعية زملاء الحارس معز حسن كفيلة بحسن التعامل والتعاطي مع ردود فعل المنافس حيث أكد الانتصار الذي حققه النادي الإفريقي أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وأن العمل الفني الذي يدور رحاه بقيادة المدرب سعيد السايبي قد بدأ يؤتي أكله فوق الميدان بنسق تصاعدي وهو ما يتطلب الدعم المعنوي والالتفاف حول النادي من أجل تعزيز ثقة المجموعة في إمكانياتها في انتظار الرهانات القادمة.

وقفز النادي الإفريقي بفضل هذا الانتصار إلى المركز الأول بـ15 نقطة متجاوزا النجم الساحلي ثاني الترتيب بـ14 نقطة حيث أحسن فريق باب الجديد استغلال العثرة التي عرفها فريق جوهرة الساحل أمس السبت بالتعادل الأبيض مع الأولمبي الباجي في أولمبي سوسة. وتجمد رصيد اتحاد بن قردان في المركز الخامس بـ7 نقاط وهو مطالب بالتدارك في أقرب الجولات إذا أراد لنفسه التشبث بآمال اللعب من أجل التتويج.

ومن جهة أخرى، اقتسم اتحاد تطاوين ونجم المتلوي نقاط المباراة التي جمعتهما بملعب نجيب الخطاب بتطاوين بالتعادل صفر لكل فريق وهي نتيجة تعكس العقم الهجومي الذي عرفته المباراة كما أنها لم تخدم مصلحة أصحاب الأرض الذين كانوا مطالبين بالفوز على منافس مباشر لهم في الترتيب كما أنّ نجم المتلوي أخفق في الاقتراب أكثر نحو المراكز المتقدمة حيث حافظ أبناء المتلوي على المركز الرابع بـ9 نقاط واتحاد تطاوين على المرتبة السادسة بـ6 نقاط.