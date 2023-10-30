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حادث مروري مروع يودي بحياة "5 "أشخاص في تعز

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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توفي وأصيب 16 شخصاً في حادث مروري مروع في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

 

وقال مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، إن خمسة أشخاص؛ بينهم طفلة لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين، بحادثة دهس وقعت عصر اليوم الأحد، في منطقة نجد قسيم بمديرية المسراخ، جنوب غرب تعز.

 

وأوضح مدير شرطة المسراخ، المقدم رامي رشيد أن الحادث وقع بعد فقدان السائق السيطرة على الشاحنة (الدينة) التي كان يقودها في نقيل نجد قسيم نتيجة خلل فني، ما أدى إلى هرولتها واصطدامها بالمارة والباصات والمحلات التجارية في المنطقة، مخلفة العديد من القتلى والمصابين.

 

وأضاف أن شرطة المديرية، وفور وصول البلاغ بالحادثة، باشرت بالتعاون مع شرطة السير، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت بنقل جثث المتوفين إلى المستشفى وإسعاف المصابين إلى المستوصفات والعيادات والمراكز الطبية المتواجدة في السوق لتلقي العلاج، كما قامت بالتحفظ على سائق الشاحنة (الدينة).

    
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