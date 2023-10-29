تعسر ولادة الحكومة الحوثية تجبر قائد المليشيا على ارسال وساطات لاقناع المؤتمر

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يحاول زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، اليوم الأحد بواسطة القياديين في جماعته يوسف الفيشي وعلي القحوم، إقناع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء في المشاركة بحكومة المشرفين غير الشرعية.

وذكرت وسائل إعلامية مولية لمؤتمر صنعاء انه عُقد اليوم لقاءً بين قياداته وجماعة الحوثي، حضره الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد عبدالوهاب الشريف، ورئيس الهيئة النيابية عضو اللجنة العامة عزام صلاح، ورئيس الدائرة السياسية عضو اللجنة العامة عبده مهدي العدلة، ومن جانب الحوثي يوسف الفيشي وعلي القحوم.

وأكد المجتمعون على الولاء لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وموافقتهم على ما أسماها التغييرات الجذرية وتشكيل حكومة كفاءات مفترضة بعد تعثر ولادتها.

وكان مراقبون قد أكدوا ان أهم شرط لمشاركة مؤتمر صنعاء هو الموافقة الخطية من زعيم المليشيات على صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين من قبل حكومة المشرفين التابعة للجماعة الإرهابية.