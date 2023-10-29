بحارة يمنيون في المحاكم الايرانية تعرف على التفاصيل

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حكمت محكمة إيرانية اليوم الاحد، على بحارين يمنيين بالسجن ثلاث سنوات وتغريمهما 15 مليون دولار،

وقالت مصادر مطلعة ان المحكمة في مدينة بندر عباس، حكمت بسجن القبطان محبوب عبده ثابت، ومحمود وحيد حسين، فيما قررت الإفراج عن بحار يمني ثالث يُدعى محمد ياسين، بعد تغريمه مبلغ 2500 دولار، وإبقائه تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت المصادر عن نجل البحار المفرج عنه إسماعيل محمد ياسين، وهو من أبناء الحديدة ومقيم في عدن، قوله: إن والده ظل محتجزًا لدى الإيرانيين منذ أكتوبر 2022، دون علمهم بذلك.

وأوضح إسماعيل بأن والده اتصل بهم، اليوم الأحد، وأبلغهم بوجوده في إيران، وأنه كان محتجزًا ضمن البحارة الذين تعرضوا للقرصنة في بحر عمان، لافتا إلى أنه تم الإفراج عنه.

وأشار إلى أن والده أخبرهم بأن السلطات الإيرانية احتجزت 17 بحارًا خلال الأشهر الماضية، وتم الإفراج عنهم بعد إخضاعهم لتحقيقات مكثفة، فيما استمرت في حجزه والقبطان ثابت والبحار محمود حسين.

وكانت في أكتوبر 2022 قد أقدم عدد من قراصنة تابعة لما يسمى الحرس الثوري الإيراني، على تنفيذ عملية اختطاف طالت سفينة في المياه الإقليمية العُمانية على متنها 20 بحارًا يمنيًا وعراقي وقامت باختطافهم إلى ميناء بندر عباس دون وجه حق