شرطة المهرة تلقي القبض على أجهزة تشويش طائرات مسيرة ومتهمين بتهريب الآثار

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ألقت السطات الأمنية، القبض على أجهزة تشويش طائرات مسيرة، ومتهمين إثنين على ذمة قضايا تهريب آثار، بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، شرطة مديرية شحن ألقت القبض على المتهم (أ، ع، يسلم) والذي يعمل سائق شاحنة (دينا) بتهمة تهريب أجهزة تشويش طائرات مسيرة وأجهزة تشويش اتصالات وأكثر من ألف جهاز جوال نوع ردمي وجدت بداخل سيارته.

وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض على متهمين اثنين على ذمة قضايا تهريب آثار وأجهزة مهربة أحدهم يحمل الجنسية العمانية.

وأشار إلى أن الشرطة قبضت على المتهم (ث،هـ، عبدالله) عماني الجنسية وبحوزته مجلدات ومخطوطات أثرية يمنية نادرة وذلك أثناء مغادرته الأراضي اليمنية بهدف الکسب غير المشروع.

وحجزت الشرطة المتهمين لاستكمال الاجراءات اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المتخصة.