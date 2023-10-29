مليشبا الحوثي تعلن مقتل 5 من أفرادها يحملون رتبا عسكرية

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اقرت مليشيا الحوثي ، مقتل خمسة من أفرادها يحملون رتبا عسكرية، يعتقد انهم لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن الحوثيين شيعوا يومي السبت والأحد اليومين، خمسة من مقاتليهم، يحملون رتبا عسكرية في العاصمة صنعاء.
ولم تشير الجماعة إلى مكان وزمان مقتلهم. ومن المتوقع انهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية.