وكالة بلومبرغ تتحدث عن مدة العدوان الإسرائيلي على غزة

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أفادت تقارير إعلامية بأن من المتوقع أن تستمر الحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال إسرائيل على قطاع غزة من 6 أسابيع إلى نصف سنة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين أن من المتوقع أن تستمر الحملة لعسكرية على القطاع حتى نصف سنة، مشيرين إلى أن هدف إسرائيل هذه المرة يختلف عنه في المرات السابقة.
وأوضحوا أن "الخطة كانت سابقا تتمثل في ترك حماس ضعيفة ولكن صامدة، والآن تريد الحكومة (الإسرائيلية) تدميرها كحركة والتأكد من أن غزة لن تظل تهديدا لإسرائيل".
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين يضغطون على إسرائيل لتحديد أهدافها وتحديد رؤيتها لما سيحدث بعد ذلك.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أنشأت مجموعة سيكون مثابة أهداف لها جميع قادة "حماس" المشاركين في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصادر، تخطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة لمنع المزيد من الهجمات من قطاع غزة.
وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على هجوم نفذته حركة "حماس"، عن استشهاد 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
وقتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا أسرى، تم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.