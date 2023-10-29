عن معركة إيرز.. القسام تباغت الإحتلال بعملية نوعية وتنجح في تحييد سلاح الجو كتائب القسام تنشر ملخصا لمعركة "إيرز" رئيس مجلس القيادة يعود إلى عدن تزامنا مع انهيار كبير للعملة الوطنية اليمن تحذر من هجوم إسرائيل البري على غزة وتداعياته على المنطقة (بيان) موقعة الكلاسيكو وهدف الوقت القاتل عاجل.. حلف قبائل حضرموت يحذر من كوارث وصراع داخلي ويؤكد: ''الإمارات تستخدم المال والقوة لفرض أجندتها بالمحافظة'' بينهم 3342 طفلا.. ضحايا العدوان المستمر على غزة يتخطى 8 آلاف شهيد تعرف عليها.. ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب على غزة إحداها هزيمة واضحة لإسرائيل بلاغ عسكري للقسام المليشيات تصفي مختطفا في معتقلاتها وأسرتة توجة مناشدة إنسانية عاجلة
أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابتين لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة، واشتعال النيران فيها.
كما أعلنت كتائب القسام أنها دكت موقع "إيرز" بقذاف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.
وقالت: "بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب إيرز نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات للاحتلال".
اشتباك مسلح عنيف قرب السياج
وأضافت: "المقاتلون أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، بعد انتهاء هذا الحدث، أمطارٌ من قذائف الهاون انهمرت على إيرز ومناطق أخرى في غلاف غزة".
وأوضحت أنه بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.