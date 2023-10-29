الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابتين لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة، واشتعال النيران فيها.





كما أعلنت كتائب القسام أنها دكت موقع "إيرز" بقذاف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

وقالت: "بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب إيرز نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات للاحتلال".

اشتباك مسلح عنيف قرب السياج

وأضافت: "المقاتلون أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، بعد انتهاء هذا الحدث، أمطارٌ من قذائف الهاون انهمرت على إيرز ومناطق أخرى في غلاف غزة".

وأوضحت أنه بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.