رئيس مجلس القيادة يعود إلى عدن تزامنا مع انهيار كبير للعملة الوطنية

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من محافظة المهرة، تزامنا مع انهيار كبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وكان العليمي قد زار محافظة المهرة تزامنا مع إعصار تيج، الذي ضرب المحافظة الثلاثاء الماضي، وخلف أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي عودة العليمي إلى عدن، تزامنا مع انهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ تشكيل المجلس الرئاسي، حيث تجاوز الريال حاجز 1500 للدولار الواحد.

وسجّل الريال اليمني هبوطًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، في مدينة عدن (جنوب البلاد)، ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

ووصل سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 1520 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، و405 ريالًا أمام الريال السعودي، صباح الأحد، في مناطق الحكومة.