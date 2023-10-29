اليمن تحذر من هجوم إسرائيل البري على غزة وتداعياته على المنطقة (بيان)

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أعربت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها للعدوان المستمر على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والذي يستهدف المدنيين والصحفيين والعاملين في القطاع الصحي والاغاثي.

واكدت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان جديد، ان هذه الممارسات تعد جرائم ضد الانسانية، وأن الاستمرار فيها يمثل تحدياً صارخاً لكافة القوانين والقرارات الدولية..محذرة من العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي تنذر بتفاقم الكارثة الانسانية، وتداعياتها على المنطقة عموما.

ودعا البيان، إلى الوقف الفوري لاطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الانسانية الى الشعب الفلسطيني بشكل آمن ومستدام..مجدداً موقف الجمهورية اليمنية الثابت مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية ولكافة القرارات والشرائع الدولية ذات الصلة.