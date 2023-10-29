اليمن تحذر من هجوم إسرائيل البري على غزة وتداعياته على المنطقة (بيان) موقعة الكلاسيكو وهدف الوقت القاتل عاجل.. حلف قبائل حضرموت يحذر من كوارث وصراع داخلي ويؤكد: ''الإمارات تستخدم المال والقوة لفرض أجندتها بالمحافظة'' بينهم 3342 طفلا.. ضحايا العدوان المستمر على غزة يتخطى 8 آلاف شهيد تعرف عليها.. ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب على غزة إحداها هزيمة واضحة لإسرائيل بلاغ عسكري للقسام المليشيات تصفي مختطفا في معتقلاتها وأسرتة توجة مناشدة إنسانية عاجلة هجوم من نوع جديد على غزة تقترحه أميركا على إسرائيل.. مصادر تكشف التفاصيل المليشيات الحوثية تصعد جرائمه في محافظة إب.. والأمم المتحدة تكشف عن مقتل موظفاً وإختطاف اثنين صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن 40 ألف مقاتل مع حماس ومؤناً تكفي لأشهر
أعربت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها للعدوان المستمر على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والذي يستهدف المدنيين والصحفيين والعاملين في القطاع الصحي والاغاثي.
واكدت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان جديد، ان هذه الممارسات تعد جرائم ضد الانسانية، وأن الاستمرار فيها يمثل تحدياً صارخاً لكافة القوانين والقرارات الدولية..محذرة من العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي تنذر بتفاقم الكارثة الانسانية، وتداعياتها على المنطقة عموما.
ودعا البيان، إلى الوقف الفوري لاطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الانسانية الى الشعب الفلسطيني بشكل آمن ومستدام..مجدداً موقف الجمهورية اليمنية الثابت مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية ولكافة القرارات والشرائع الدولية ذات الصلة.