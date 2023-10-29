موقعة الكلاسيكو وهدف الوقت القاتل

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قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة كلاسيكو من الدوري الإسباني لكرة القدم في المرحلة الـ11 من الليغا امس.
وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة وأدرك الدولي الإنجليزي بيلينغهام التعادل للملكي في الدقيقة الـ68.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة أهدى بيلينغهام الذي يلعب اول كلاسيكو، الفوز للميرينغي.
ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.