اليمن تحذر من هجوم إسرائيل البري على غزة وتداعياته على المنطقة (بيان) موقعة الكلاسيكو وهدف الوقت القاتل عاجل.. حلف قبائل حضرموت يحذر من كوارث وصراع داخلي ويؤكد: ''الإمارات تستخدم المال والقوة لفرض أجندتها بالمحافظة'' بينهم 3342 طفلا.. ضحايا العدوان المستمر على غزة يتخطى 8 آلاف شهيد تعرف عليها.. ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب على غزة إحداها هزيمة واضحة لإسرائيل بلاغ عسكري للقسام المليشيات تصفي مختطفا في معتقلاتها وأسرتة توجة مناشدة إنسانية عاجلة هجوم من نوع جديد على غزة تقترحه أميركا على إسرائيل.. مصادر تكشف التفاصيل المليشيات الحوثية تصعد جرائمه في محافظة إب.. والأمم المتحدة تكشف عن مقتل موظفاً وإختطاف اثنين صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن 40 ألف مقاتل مع حماس ومؤناً تكفي لأشهر
حمل حلف قبائل حضرموت اليوم الإحد الإمارات مسؤولية دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح.
وقال حلف حضرموت في اجتماع لرئاسته اليوم في المكلا، أن معاناة المجتمع الحضرمي وتردي الخدمات ومنع الصيادين من مزاولة عملهم، وإيقاف مطار الريان الدولي واستخدامه كثكنة عسكري وغير ذلك من الممارسات ينذر بكوارث و صراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها.
و شدد حلف قبائل حضرموت على سرعة تحرير الوادي وبسط سيطرة النخبة الحضرمية على كامل التراب الحضرمي وادياً وساحلاً.
كما طالب المجتمعون بسرعة التحرك الميداني لانتزاع حقوق حضرموت، ورفع المظالم عن أبنائها، وإخراج أي قوة غير حضرمية من أرض حضرموت.
من جانبه قال المقدم عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت في اجتماع الحلف اليوم أن هذا الإجتماع سيكون مختلفاً وسنعرف من خلاله من الذي يستهدف حضرموت ويعرقل مطالبها، وسنعود إلى نهج ما قبل ١٠سنوات.
واضاف:'' أن حضرموت أمانه في اعناقنا يجب أن نراعي الله فيها بعيداً عن الحزبية والمصالح الشخصية''.