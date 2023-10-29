عاجل.. حلف قبائل حضرموت يحذر من كوارث وصراع داخلي ويؤكد: ''الإمارات تستخدم المال والقوة لفرض أجندتها بالمحافظة''

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حمل حلف قبائل حضرموت اليوم الإحد الإمارات مسؤولية دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح.

وقال حلف حضرموت في اجتماع لرئاسته اليوم في المكلا، أن معاناة المجتمع الحضرمي وتردي الخدمات ومنع الصيادين من مزاولة عملهم، وإيقاف مطار الريان الدولي واستخدامه كثكنة عسكري وغير ذلك من الممارسات ينذر بكوارث و صراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها.

و شدد حلف قبائل حضرموت على سرعة تحرير الوادي وبسط سيطرة النخبة الحضرمية على كامل التراب الحضرمي وادياً وساحلاً.

كما طالب المجتمعون بسرعة التحرك الميداني لانتزاع حقوق حضرموت، ورفع المظالم عن أبنائها، وإخراج أي قوة غير حضرمية من أرض حضرموت.

من جانبه قال المقدم عمرو بن حبريش رئيس ‎حلف قبائل حضرموت في اجتماع الحلف اليوم أن هذا الإجتماع سيكون مختلفاً وسنعرف من خلاله من الذي يستهدف حضرموت ويعرقل مطالبها، وسنعود إلى نهج ما قبل ١٠سنوات.

واضاف:'' أن حضرموت أمانه في اعناقنا يجب أن نراعي الله فيها بعيداً عن الحزبية والمصالح الشخصية''.