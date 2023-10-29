بينهم 3342 طفلا.. ضحايا العدوان المستمر على غزة يتخطى 8 آلاف شهيد

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 149

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ان الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة راح ضحيتها 302 من الشهداء غالبيتهم نازحون.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بغزة اعلن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 حتى الآن بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.

وقال ان الاحتلال تعمد استهداف العائلات وان عدد العائلات التي فقدت 881 عائلة.

وافادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 116 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وقالت انه لم يطرأ أي جديد في ملف المساعدات الطبية للمستشفيات وفق احتياجات وزارة الصحة.

وحذرت من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية.

وقالت ان عودة الاتصالات كشفت حجم المحرقة التي ارتكبها الاحتلال ومئات الضحايا من الشهداء والجرحى.