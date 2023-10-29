بلاغ عسكري للقسام المليشيات تصفي مختطفا في معتقلاتها وأسرتة توجة مناشدة إنسانية عاجلة هجوم من نوع جديد على غزة تقترحه أميركا على إسرائيل.. مصادر تكشف التفاصيل المليشيات الحوثية تصعد جرائمه في محافظة إب.. والأمم المتحدة تكشف عن مقتل موظفاً وإختطاف اثنين صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن 40 ألف مقاتل مع حماس ومؤناً تكفي لأشهر أول دولة خليجية وعربية تصدر الحكم على 8 بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل اشتعال حرب السودان من جديد و قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على نيالا عاصمة الصمغ العربي وأهم مراكز القيادة تظاهرات غاضبة وفي أعداد غير مسبوقة… لندن وباريس ونيويورك دعما للفلسطينيين الجيش الإسرائيلي يعترف بعدد الأسرى لدى حماس ويكشف عن أرقام جديدة بعد عزلها عن العالم… عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت في غزة
أكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان لها، صباح الأحد: "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".
وأضافت أن "العدو اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بوقت سابق الأحد، بإصابة ضابط بجروح خطيرة بسقوط قذيفة هاون شمال قطاع غزة، وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاومين الليلة الماضية.
وقال جيش الاحتلال إنه هاجم السبت 450 هدفا في قطاع غزة، وأن قواته تواصل نشاطها البري.
طوفان الأقصى
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ23 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.