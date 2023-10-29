بلاغ عسكري للقسام

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها، صباح الأحد: "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وأضافت أن "العدو اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بوقت سابق الأحد، بإصابة ضابط بجروح خطيرة بسقوط قذيفة هاون شمال قطاع غزة، وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاومين الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم السبت 450 هدفا في قطاع غزة، وأن قواته تواصل نشاطها البري.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ23 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.