المليشيات الحوثية تصعد جرائمه في محافظة إب.. والأمم المتحدة تكشف عن مقتل موظفاً وإختطاف اثنين

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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صعدت مليشيا الحوثي من جرائمها ضد المدنيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خصوصاً محافظة إب التي تواصل فيها اقتحام المنازل واختطاف الأطفال.

وأفادت مصادر قبلية في محافظة إب بأن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل أحد المواطنين في منطقة بيت الصايدي بمديرية الشعر واختطفت اثنين من أطفاله بعد نهب المنزل والاعتداء على النساء، موضحة أن المليشيا الحوثية أطلقت الرصاص الحي على النساء.

وذكرت المصادر أن المليشيا نهبت سيارة وممتلكات أخرى تابعة للصايدي رغم مناشدات ومطالبات أهالي المنطقة بالتوقف عن ذلك العبث.

وتزامن ذلك مع مقتل مدنيين في حادثتين منفصلتين وسط المحافظة اليوم (السبت). وبحسب مصادر إعلامية فإن مسلحا حوثيا ملثما قتل عبده الهادي داخل محل تجاري في منطقة السحول.

وأفادت بأن القتيل يملك تموينات تجارية ورفض دفع إتاوات مالية للمليشيا، ليتفاجأ جميع المتواجدين بإطلاق المسلح الحوثي النار عليه.

وذكرت المصادر أن الجريمة الثانية وقعت في منطقة السحول نفسها، إذ وجدت جثة مرمية في إحدى عبارات المياه في ظروف وملابسات غامضة رغم أن أصابع الاتهام في المنطقة توجهت لعصابات مليشيا الحوثي التي تعبث بأمن المحافظة.

من جهة أخرى، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عن شعوره بالقلق الشديد والأسى لوفاة أحد موظفي منظمة رعاية الأطفال وهو محتجز في سجون مليشيا الحوثي.

وقال غريسلي: «تشعر الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاة هشام.

أدعو الحوثيين إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاته».

وندد المسؤول الأممي باستمرار مليشيا الحوثي باختطاف 3 من موظفي الأمم المتحدة، اثنان منهم منذ نوفمبر عام 2021، وواحد منذ أغسطس 2023. ودعا المسؤول الأممي الحوثيين إلى تقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وإتاحة الزيارة لهم