أول دولة خليجية وعربية تصدر الحكم على 8 بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل

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أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن المحكمة الابتدائية في قطر أصدرت، الخميس، حكماً على ثمانية من الجنسية الهندية كانوا يعملون في البلاد، دون أن توضح ملابسات هذا الحكم.
وكانت صحيفة «الفايننشيال تايمز» ذكرت أن القضاء في قطر قضى بإعدام 8 ضباط سابقين في البحرية الهندية بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل فيما يخص برنامج الغواصات القطري.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في نيودلهي عن صدمتها من هذا الحكم، وقالت على موقعها على الإنترنت «نحن مصدومون بشدة من حكم عقوبة الإعدام وننتظر الحكم التفصيلي».
وأضافت: «نحن على اتصال بأفراد الأسرة والفريق القانوني، ونستكشف جميع الخيارات القانونية»، متابعة: «نولي أهمية كبيرة لهذه القضية، ونتابعها من كثب. سنواصل تقديم جميع المساعدات القنصلية والقانونية. وسنتناول الحكم أيضا مع السلطات القطرية».
ونقلت صحيفة «الفايننشيال تايمز» عن مصدر وصفته بأنه مطلع على القضية قوله إن الهنود الثمانية متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل، وأنه بإمكانهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وأفادت الصحيفة بأن بيان الحكومة الهندية أكد أن المدانين الـ8 اعتقلوا في قطر في أغسطس (آب) العام الماضي، مبرزة أنها تواصلت مع إسرائيل لكنها لم ترد على طلب للتعليق