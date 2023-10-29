بعد عزلها عن العالم… عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بدأت خدمات الاتصالات والإنترنت بالعودة التدريجية إلى قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الأحد، بعد أن شهدت انقطاعا تاما للخدمات منذ يومين.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، جميع سبل الاتصالات في قطاع غزة، قبل أن يرتكب مجزرة طوال ساعات الليل، وتعذر على المنظمات الدولية وطواقم الإسعاف إجلاء الشهداء والمصابين بسبب انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات.

وشهدت غزة خلال الساعات الماضية وحتى ظهر السبت، انقطاعا تاما للاتصالات وشبكات الإنترنت، وشل ذلك قدرات المنظومة الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وفق حديث الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وكان مالك شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، إيلون ماسك، قد قرر توفير خدمة الإنترنت للهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في قطاع غزة، وذلك بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات عن القطاع.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إيلون ماسك وشركات الاتصالات المصرية، بتوفير الإنترنت وخدمات الاتصال للقطاع.

والسبت، استجاب ماسك، وقال ردا على التغريدات إن "ستارلينك" ستمد المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة بالاتصال لتسهيل عملها في قطاع غزة.

وقال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو كارعي، إن تل أبيب ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت