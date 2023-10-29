آرسنال يفترس شيفيلد بخماسية نظيفة

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اكتسح آرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد (5-0)، اليوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين المدفعجية بالفضل في الفوز للمهاجم إيدي نكيتياه الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58. وأضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ثم سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس بالدقيقة 90+6.

ورفع المدفعجية رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة في المركز الأخير. وبدأ آرسنال المباراة بكل قوته، حين سدد ديكلان رايس كرة من خارج منطقة الجزاء وقف أمامها المدافع جاك روبنسون في الدقيقة السادسة.

وتمكن المدفعجية من افتتاح التسجيل بالدقيقة 28، عندما لمح رايس زميله نكيتياه ليوجه له تمرير مقوسة، لينجح المهاجم الإنجليزي في هز الشباك. وتعاون إميل سميث رو وبوكايو ساكا في الجهة ليسرى، قبل أن تصل الكرة إلى مارتينيلي الذي سدد لكن الحارس فودرينجهام أنقذ محاولته.

وسجل نكيتياه هدفه الثاني في الدقيقة 50، عندما وصلته الكرة بعد فشل الحارس في إبعاد ركلة ركنية نفذها ساكا، ليضع الكرة داخل المرمى. وسرعان ما أكمل نكيتياه الهاتريك في الدقيقة 58، عندما وصلته الكرة من سميث رو على حافة منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة متقنة في الشباك.

وحاول روبنسون إبعاد الكرة من أمام هافيرتز، لتصل إلى مارتينيلي الذي وجّه عرضية تابعها بن وايت نحو المرمى، لكن الحارس كان لها بالمرصاد. وأشرك آرسنال كل من تاكيهيرو تومياسو ولياندرو تروسارد مكان وايت ومارتينيلي، ثم هدأت المباراة مع مرور الوقت نتيجة استسلام شيفيلد يونايتد.

وحصل المدفعجية على ركلة جزاء سجلها بنجاح فابيو فييرا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 88، ثم سجل تومياسو الهدف الخامس بالدقيقة 90+6