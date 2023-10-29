آرسنال يفترس شيفيلد بخماسية نظيفة نيويورك تايمز": نتنياهو رفض التوقيع على خطة اجتياح غزة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع قيادات السلطة المحلية بالمهرة وحضرموت مواجهة آثار إعصار "تيج تظاهرات احتجاجية حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية تنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة اللواء سلطان العرادة .. مليشيا الحوثي تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة اليمنية القبض على "5" بحارة ايرانيين في هذه المحافظة اليمنية وبحوزتهم أطنان المخدرات ..تفاصيل أبو عبيدة: زمن انكسار الصهاينة بدأ وسنذيقهم هزيمة كبرى بحضور وكيل محافظة عدن… منظمات حقوقية تعلن اختتام معرض للصور عن الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن حماس تعلن عن إطلاق جميع الأسرى وتحدد الموعد نشطاء يدعون “ماسك” وشبكات اتصالات مصر إلى توفير الإنترنت لغزّة
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع قيادات السلطة المحلية بمحافظتي المهرة وحضرموت مواجهة آثار إعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظات الشرقية الأسبوع الماضي.
وشدد العليمي خلال الاجتماع بالقيادات، على أهمية مضاعفة الجهود والمسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة والسلطات المحلية في محافظات المهرة وحضرموت، وسقطرى، وكافة الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين لاغاثة المنكوبين، واعادة تأهيل البنى التحتية والمناطق المتضررة من العاصفة المدارية.
وأشاد بجهود السلطتين المحليتين بمحافظتي المهرة، وحضرموت في التعامل مع المتغير المناخي الجديد، والخطط المعتمدة للتعافي من آثاره على المستويات العاجلة، وبعيدة المدى.
وفي الاجتماع تحدث المحافظان محمد علي ياسر، ومبخوت مبارك بن ماضي، حول مستجدات الآثار التي خلفتها العاصفة المدارية في محافظة المهرة وخصوصًا مديريتي الغيضة، وحصوين، وفي محافظة حضرموت مديرية الريدة وقصيعر.
وأشارا إلى دور التفاعل الرئاسي والحكومي في احتواء آثار الاعصار الأسوأ في تاريخ محافظة المهرة، ومتابعة الاولويات الاغاثية والانسانية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات المحلية والاقليمية، والدولية.