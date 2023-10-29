الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع قيادات السلطة المحلية بمحافظتي المهرة وحضرموت مواجهة آثار إعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظات الشرقية الأسبوع الماضي.

وشدد العليمي خلال الاجتماع بالقيادات، على أهمية مضاعفة الجهود والمسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة والسلطات المحلية في محافظات المهرة وحضرموت، وسقطرى، وكافة الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين لاغاثة المنكوبين، واعادة تأهيل البنى التحتية والمناطق المتضررة من العاصفة المدارية.

وأشاد بجهود السلطتين المحليتين بمحافظتي المهرة، وحضرموت في التعامل مع المتغير المناخي الجديد، والخطط المعتمدة للتعافي من آثاره على المستويات العاجلة، وبعيدة المدى.

وفي الاجتماع تحدث المحافظان محمد علي ياسر، ومبخوت مبارك بن ماضي، حول مستجدات الآثار التي خلفتها العاصفة المدارية في محافظة المهرة وخصوصًا مديريتي الغيضة، وحصوين، وفي محافظة حضرموت مديرية الريدة وقصيعر.

وأشارا إلى دور التفاعل الرئاسي والحكومي في احتواء آثار الاعصار الأسوأ في تاريخ محافظة المهرة، ومتابعة الاولويات الاغاثية والانسانية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات المحلية والاقليمية، والدولية.