تظاهرات احتجاجية حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية تنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة

الأحد 29 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصلت المظاهرات الشعبية امس السبت في عدد من المحافظات اليمنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالمجازر الاسرائيلية بحق سكان مدينة غزة.

في محافظة تعز، خرجت تظاهرة غاضبة وسط المدينة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة.

كما شهدت محافظة مأرب تظاهرة حاشدة، ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، نددت بجرائم الاحتلال المستمرة بحق المواطنين في غزة.

وفي ذمار وصنعاء وحجة، شهدت أيضا وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بجرائم العدوان الصهيوني وإسناداً للشعب الفلسطيني.

وتتعرض غزة لهجوم جوي وبري وبحري متواصل من قبل العدو الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر الجاري. أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 25 مواطن د، أغلبهم من النساء والأطفال