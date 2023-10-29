تظاهرات احتجاجية حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية تنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة اللواء سلطان العرادة .. مليشيا الحوثي تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة اليمنية القبض على "5" بحارة ايرانيين في هذه المحافظة اليمنية وبحوزتهم أطنان المخدرات ..تفاصيل أبو عبيدة: زمن انكسار الصهاينة بدأ وسنذيقهم هزيمة كبرى بحضور وكيل محافظة عدن… منظمات حقوقية تعلن اختتام معرض للصور عن الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن حماس تعلن عن إطلاق جميع الأسرى وتحدد الموعد نشطاء يدعون “ماسك” وشبكات اتصالات مصر إلى توفير الإنترنت لغزّة كهرباء عدن تعلن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد سائقو شاحنات نقل الوقود يعلنون بدء الإضراب احتجاجا على الجبايات الباهظة في ابين الانتقالي يختطف قيادي في الحراك الثوري بعدن (الأسم )
تواصلت المظاهرات الشعبية امس السبت في عدد من المحافظات اليمنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالمجازر الاسرائيلية بحق سكان مدينة غزة.
في محافظة تعز، خرجت تظاهرة غاضبة وسط المدينة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة.
كما شهدت محافظة مأرب تظاهرة حاشدة، ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، نددت بجرائم الاحتلال المستمرة بحق المواطنين في غزة.
وفي ذمار وصنعاء وحجة، شهدت أيضا وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بجرائم العدوان الصهيوني وإسناداً للشعب الفلسطيني.
وتتعرض غزة لهجوم جوي وبري وبحري متواصل من قبل العدو الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر الجاري. أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 25 مواطن د، أغلبهم من النساء والأطفال