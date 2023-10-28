اللواء سلطان العرادة .. مليشيا الحوثي تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة اليمنية القبض على "5" بحارة ايرانيين في هذه المحافظة اليمنية وبحوزتهم أطنان المخدرات ..تفاصيل أبو عبيدة: زمن انكسار الصهاينة بدأ وسنذيقهم هزيمة كبرى بحضور وكيل محافظة عدن… منظمات حقوقية تعلن اختتام معرض للصور عن الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن حماس تعلن عن إطلاق جميع الأسرى وتحدد الموعد نشطاء يدعون “ماسك” وشبكات اتصالات مصر إلى توفير الإنترنت لغزّة كهرباء عدن تعلن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد سائقو شاحنات نقل الوقود يعلنون بدء الإضراب احتجاجا على الجبايات الباهظة في ابين الانتقالي يختطف قيادي في الحراك الثوري بعدن (الأسم ) موجهات شرسة وحرب طاحنة في غزة ..وسفاح العراق يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة بعد زيارة خاطفة إلى تل أبيب
قال اللواء سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ،أن مليشيا الحوثي في خضم حربها على الوطن ومختلف المحافظات تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة والتاريخ من خلال القصف والتدمير والقيام ببعض الاستحداثات والأعمال وتحويل الأماكن الأثرية إلى متارس، كما حدث في صرواح ومدينة براقش، بالإضافة إلى نهب القطع الأثرية القديمة والثمينة وأعمال الطمس والتشويه التي طالت مختلف المواقع والمدن التاريخية.
جاء ذلك خلال حضورة حفل ، اختتام اللقاء التشاوري لحماية التراث الثقافي " التحديات والحلول" الذي نظمته في محافظة مأرب وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بالهيئة العامة للآثار والمتاحف على مدى ثلاثة أيام.
و نقل اللواء العرادة في كلمة القاها أمام للمشاركين في اللقاء التشاوري تحيات فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.. مشيراً إلى تشرف محافظة مأرب بحضور كوكبة من قيادات الثقافة وخبراء الآثار والأكاديميين لمناقشة قضية وطنية مهمة ترتبط بالهوية والتاريخ ، معتبراً اللقاء فرصة لدراسة آليات حماية التراث الثقافي في اليمن ووسائل المحافظة على المدن التاريخية والمعالم الأثرية. ولفت إلى أن إدارج مملكة سبأ في قائمة التراث العالمي كان تتويجا لجهود متواصلة وحثيثة من مختلف الجهات الرسمية، وهو اعتراف دولي يعزز المكانة التاريخية لتلك الحضارة القديمة.. مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الإعلام والثقافة والآثار والسياحة والسلطات المحلية لوضع خطة واضحة المعالم للاستفادة من تراث بلادنا التي تمتلك ما يمتلكه غيرها من المقومات التاريخية والتضاريس والمناخات المتنوعة التي يمكن أن تخلق فرصاً كبيرة لتوفير عائدات اقتصادية للدخل القومي للبلد وتكوين أداة فاعلة للتنمية الشاملة.
ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي كافة الجهات المعنية العمل على الارتقاء بتلك المواقع الأثرية وتأهيلها وحمايتها والحفاظ عليها وتنفيذ البرامج التوعوية للتعريف بالتراث الثقافي وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات والتجارب محلياً وإقليمياً ودولياً.