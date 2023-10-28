السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ألقت السلطات الأمنية في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، القبض على 5 بحارة إيرانيين بحوزتهم 4 أطنان من المخدرات، بعد جنوح مركبهم في مديرية سيحوت خلال إعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظة قبل أيام.

وأوضحت مصادر أمنية، أن البحارة الإيرانيين كانوا على ظهر مركب من نوع "زعيمة"، جنحت خلال إعصار "تيج" في سواحل مديرية سيحوت.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أقرت ارتباط شحنة المخدرات بمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت استمرار التحقيق مع البحارة، والتحفظ على المركب وشحنة المخدرات، تمهيدًا لتقديمهم إلى الجهات المختصة.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم ضبط بحارة إيرانيين وبحوزتهم مخدرات في سواحل المحافظة خلال هذا العام، حيث تم، في أبريل الماضي، ضبط سفينة تحمل العلم الإيراني على متنها 3 أطنان من الحشيش المخدر، و173 كجم من مادة الهروين، إلى جانب 7 بحارة إيرانيين، كانوا على متن السفينة المضبوطة.

وتجارة المخدرات واحدة من وسائل التمويل الإيراني لأذرعها في البلد (مليشيا الحوثي)، وكذلك ضمن مخطط إغراق اليمن بالمواد المخدرة.