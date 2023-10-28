اللواء سلطان العرادة .. مليشيا الحوثي تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والحضارة اليمنية القبض على "5" بحارة ايرانيين في هذه المحافظة اليمنية وبحوزتهم أطنان المخدرات ..تفاصيل أبو عبيدة: زمن انكسار الصهاينة بدأ وسنذيقهم هزيمة كبرى بحضور وكيل محافظة عدن… منظمات حقوقية تعلن اختتام معرض للصور عن الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن حماس تعلن عن إطلاق جميع الأسرى وتحدد الموعد نشطاء يدعون “ماسك” وشبكات اتصالات مصر إلى توفير الإنترنت لغزّة كهرباء عدن تعلن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد سائقو شاحنات نقل الوقود يعلنون بدء الإضراب احتجاجا على الجبايات الباهظة في ابين الانتقالي يختطف قيادي في الحراك الثوري بعدن (الأسم ) موجهات شرسة وحرب طاحنة في غزة ..وسفاح العراق يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة بعد زيارة خاطفة إلى تل أبيب
ألقت السلطات الأمنية في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، القبض على 5 بحارة إيرانيين بحوزتهم 4 أطنان من المخدرات، بعد جنوح مركبهم في مديرية سيحوت خلال إعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظة قبل أيام.
وأوضحت مصادر أمنية، أن البحارة الإيرانيين كانوا على ظهر مركب من نوع "زعيمة"، جنحت خلال إعصار "تيج" في سواحل مديرية سيحوت.
وأضافت أن التحقيقات الأولية أقرت ارتباط شحنة المخدرات بمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكدت استمرار التحقيق مع البحارة، والتحفظ على المركب وشحنة المخدرات، تمهيدًا لتقديمهم إلى الجهات المختصة.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم ضبط بحارة إيرانيين وبحوزتهم مخدرات في سواحل المحافظة خلال هذا العام، حيث تم، في أبريل الماضي، ضبط سفينة تحمل العلم الإيراني على متنها 3 أطنان من الحشيش المخدر، و173 كجم من مادة الهروين، إلى جانب 7 بحارة إيرانيين، كانوا على متن السفينة المضبوطة.
وتجارة المخدرات واحدة من وسائل التمويل الإيراني لأذرعها في البلد (مليشيا الحوثي)، وكذلك ضمن مخطط إغراق اليمن بالمواد المخدرة.