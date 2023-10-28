أبو عبيدة: زمن انكسار الصهاينة بدأ وسنذيقهم هزيمة كبرى

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تعهّد أبو عبيدة المتحدّث الرسمي باسم كتاب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت 28 أكتوبر، بتكبيد الاحتلال الإسرائيلي أكبر ممّا كان يتوقّعها أو يتخوّف منها، مشدّدا على أنّ “زمن انكسار الصهاينة بدأ”، وفق تعبيره.

وفي تسجيل صوتي، جدّد أبوعبيدة تأكيده أنّ فصائل المقاومة ومقاتليها، سيكونون بانتظار العدو الذي يكرّر تهديداته يوميّا باجتياح قطاع غزة بريّا، مبيّنا أنّ العدوان الذي يشنّه على القطاع وارتكابه المجازر هما نتيجة “الألم العظيم الذي يتجرّعه من المقاومة”.

ولفت المتحدّث باسم كتائب القسّام في حديثه عن المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال، إلى أنّ “زمن التفوّق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى”، مشيرا في هذا السياق إلى عملية قاعدة زيكيم البحرية، التي نفّذها ثلاثة عناصر من الضفادع البشرية للمقاومة، عكس ما زعم الاحتلال، إلى جانب استهداف عناصر من الجيش المحتل على مستوى محور بيت حانون.

وجدّد أبو عبيدة في هذا السياق الدعوة إلى “شرفاء الأمة حتى يعتبروا هذه المعركة معركةً فاصلة في تاريخ الأمة”.

المتحدّث باسم كتائب القسّام، تطرّق إلى مسار المفاوضات الجارية بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بوساطات عربية ودولية، حيث أكّد أنّ “العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى”.

وتابع: “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدّون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدّون أيضا”.

كما كشف أبو عبيدة أنّ عدة اتّصالات جرت في ملف الأسرى، و”كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتّفاق لكن العدو ماطل”.

ووجّه المتحدّث باسم كتائب القسّام انتقادات شديدة اللهجة إلى الأنظمة العربية نتيجة عجزها عن فكّ الحصار عن قطاع غزة، قائلا: “أقول لزعماء أمّتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنّكم لا تستطيعون تحريك المساعدات