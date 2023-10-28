كهرباء عدن تعلن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد

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أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، مساء السبت، بدء توقف محطات التوليد عن الخدمة نتيجة نفاد مادة الديزل. وقال المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء عدن، إن محطات التوليد بدأت بالتوقف التدريجي عن الخدمة وذلك جراء نفاد وقود مادة الديزل.
وأضاف أن إجمالي كمية مادة الديزل التي زودت بها محطات التوليد هي أربعة ألف طن وهي لأربع محافظات "عدن- ابين-لحج-الضالع" تكفي لأربعة أيام تشغيل فقط.
وبحسب وعود الجهات المعنية بأن عملية الضخ ستتواصل إلا أن ذلك لم يتم، وفقا للمؤسسة. ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، إلى ضرورة تدخل الرئاسة الحكومة وتوجيه الجهات المعنية بالاسراع بتزويد محطات التوليد بمادة الديزل قبل توقفها الكلي عن الخدمة فجر يوم الغد.