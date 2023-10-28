سائقو شاحنات نقل الوقود يعلنون بدء الإضراب احتجاجا على الجبايات الباهظة في ابين

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بدأ سائقو شاحنات نقل الوقود في محافظة أبين، الجمعة، إضرابا عن العمل، احتجاجا على ما يصفونه بالتعسف من قبل القوات المشتركة والمكونة من قوات حكومية وقوات المجلس الانتقالي.
وقالت مصادر متطابقة، إن العشرات من شاحنات نقل الوقود بدأت الجمعة، بتنفيذ إضراب غير معلن، والتوقف قرب مدخل مديرية زنجبار مركز محافظة أبين.
وأضافت أن الإضراب جاء، رفضا لارتفاع رسوم الجبايات وعمليات الابتزاز المالي التي تمارسها القوات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على سائقي النقل الثقيل في المحافظة.
ويشكو الجبايات وعمليات التفتيش غير القانونية، إلى جانب ما يصفونه بـ"سوء التعامل من قبل القائمين على ميزاني شقرة وزنجبار معهم"، والميزانان تابعان للقوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على التوالي، إضافة إلى جبايات مستمرة على طول الطريق من أحور إلى زنجبار.