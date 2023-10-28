الانتقالي يختطف قيادي في الحراك الثوري بعدن (الأسم )

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اخطفت عناصر المجلس الانتقالي، قيادي في الحراك الثوري ف ير العاصمة المؤقتة عدن، الخاصة أمنيا وعسكريا لسيطرة مليشياته.
وأكد مجلس الحراك الثوري الجنوبي، في بيان له، اختطاف عضو المكتب السياسي "أمان عبدالجبار شرف" من قبل عناصر ميليشيات المجلس الإنتقالي، وذلك من عند برج العرب في مدينة خورمكسر يوم 15 أكتوير الجاري واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأدان بشدة ويستنكر عملية الاختطاف التي تمت بدون أي مسوغ قانوني. واعتبرها انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان التي تكفلها القوانين النافذة وتجرمها المواثيق والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن مصير أمان عبدالجبار شرف عضو المكتب السياسي للمجلس مجهولا حتى الآن.
وحمل الجهة الأمنية الخاطفة التابعة للمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
ودعا مجلس الحراك الثوري المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد.
ولفت إلى أن ميليشيات المجلس الانتقالي دأبت خلال الآونة الأخيرة على اختطاف العديد من ناشطي وقيادات الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني.
كما أكد أن "اسعد سكينة" عضو المكتب السياسي للحراك الثوري، مخفي منذ 27 ديسمبر الماضي وحتى الآن.. كذلك الشيخ ابو أسامة السعيدي مخفيا قسراً منذ 25 مايو 2021.