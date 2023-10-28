الريال اليمني يسجّل أكبر انهياراً له منذ سنوات .. أسعار الصرف

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سجل الريال اليمني، صباح اليوم السبت، أكبر انهيار في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو 2022.

ووفق مصادر مصرفية، فإن الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، سجل انهيارًا قياسيًا. وجاء صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن صباح اليوم

كما يلي:- - الدولار:- الشراء: 1508 ، البيع: 1520 - السعودي:- الشراء:398 ، البيع: 400