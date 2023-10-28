الريال اليمني يسجّل أكبر انهياراً له منذ سنوات .. أسعار الصرف

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سجل الريال اليمني، صباح اليوم السبت، أكبر انهيار في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو 2022.
ووفق مصادر مصرفية، فإن الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، سجل انهيارًا قياسيًا. وجاء صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن صباح اليوم
كما يلي:- - الدولار:- الشراء: 1508 ، البيع: 1520 - السعودي:- الشراء:398 ، البيع: 400