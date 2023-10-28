أبو عبيدة ينشر صوراً فاضحة لـ أدرعي - صور

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر اليوم المتحدث باسم كتائب القسام مجموعة صور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وهو برفقة شاب يبدو مثلي الجنس.

وقال أبو عبيدة تعليقاً على الصور التي نشرها عبر قناته على تطبيق تلغرام: “الناطق باسم الجيش الشاذ”.



ويعتبر أبو عبيـدة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال لدى الجيـش الإسرائيلي لكونه بالنسبة إليهم شريان رئيسي للحرب النفسية والإعلامية التي تفرضها حركة حماس.