ضمن مسلسلها اليومي مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن في إب وتختطف إثنين من أطفاله

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اقتحمت ميليشيا الحوثي، منزلا في محافظة إب وسط اليمن، وخطفت إثنين من الأطفال وسط انتهاكات يومية تمارسها الميليشيا المدعومة من إيران.
وقالت مصادر محلية أن عناصر المليشيات اقتحمت منزل المواطن “محمد مصلح العودي” في قرية ذي الشامة بعزلة بيت الصايدي بمديرية الشعر، واعتدت على النساء والأطفال بعد ترويعهم وإطلاق الرصاص على المنزل ومحاصرته لساعات.
وأفادت المصادر أن عناصر المليشيات عبثت بمحتويات وأثاث البيت ونهبت بعضها، بينها سيارة مالك المنزل.
وتمركزت عناصر الميليشيا في سطح المنزل، كما خطفت اثنين من أطفال العودي، كما أطلقت الرصاص على خزانات المياه.
ونشر ناشطو مقاطع فيديو عديدة توثق اقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال ونهب السيارة، وسط استياء واسع وغضب بين الأهالي الذين اعتبروا الحادثة جريمة وعيب أسود، مشيرين إلى أن المنطقة لم يسبق وأن عرفت مثل هذه الانتهاكات والممارسات