حادث مميت يتسبب في احتراق عشرات السيارات وتصادمها وإصابة العشرات

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت التحريات المصرية في الحادث، أن حادث طريق الإسكندرية الصحراوي وقع بين 27 سيارة أغلبها سيارات ملاكي وأتوبيسات وأكثر من ميكروباص،

حيث إصطدمت السيارات ببعضها ما نتج عنه تهشمها تماما وإشتعال النيران بها. ورجحت التحريات وقوع الحادث جراء الشبورة المائية التي شهدها طريق الإسكندرية الصحراوي صباح اليوم، ونتج عن الحادث مصرع 32 شخصا مجهولي الهوية، وإصابة نحو 60 آخرين، وجاري إعداد حصر بالأعداد النهائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الصحراوي، تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري ضخم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق الكيلو ١٣٤ في القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.

تصادم الإسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث على طريق الإسكندرية الصحراوي بالمكان المشار اليه، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة واشتعال النيران في السيارات، وتم السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء. اشتعال النيران في سيارات حادث طريق الإسكندرية الصحراوي .

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية الي موقع حادث طريق الإسكندرية الصحراوي، للسيطرة على النيران، وجرى انتشال الضحايا من السيارات ونقل المصابين عبر أكثر من ٢٠ سيارة اسعاف الي من الحادث الذي وقع بجهة الكيلو ١٣٤ من طريق الإسكندرية الصحراوي إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وجرى نقل المصابين الي المستشفيات والضحايا الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة للمرور، وجهت نصائح لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة ١٠ نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف، وشملت نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية.