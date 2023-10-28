مطالبات أممية للحوثي بكشف ملابسات مقتل عامل الإغاثة الحكيمي حادث مميت يتسبب في احتراق عشرات السيارات وتصادمها وإصابة العشرات ارتفاع حصيلة قصف إسرائيل إلى 7703 بينهم 3595 طفلا بعد أن قطعتها إسرائيل.. تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات الإتصال والإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية سبأ: القيادة السعودية تستجيب لمساعدة المحافظات اليمنية الثلاث التي تعرضت لإعصار تيج ما بعد إعصار تيج.. الرئيس يجتمع بقيادات المهرة وحضرموت ويحث على مضاعفة الجهود بماذا بررت تونس والعراق سبب امتناعهما عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة؟ أميركا تنصح إسرائيل وتقترح بديلا للهجوم البري على غزة 53 مجـ زرة ارتكبتها اسرائيل امس في غزة والصحة تعلن آخر احصائية بضحايا العدوان رواية إسرائيل بشأن الهجوم العنيف ليل أمس على قطاع غزة
قالت التحريات المصرية في الحادث، أن حادث طريق الإسكندرية الصحراوي وقع بين 27 سيارة أغلبها سيارات ملاكي وأتوبيسات وأكثر من ميكروباص،
حيث إصطدمت السيارات ببعضها ما نتج عنه تهشمها تماما وإشتعال النيران بها. ورجحت التحريات وقوع الحادث جراء الشبورة المائية التي شهدها طريق الإسكندرية الصحراوي صباح اليوم، ونتج عن الحادث مصرع 32 شخصا مجهولي الهوية، وإصابة نحو 60 آخرين، وجاري إعداد حصر بالأعداد النهائية في الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الصحراوي، تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري ضخم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق الكيلو ١٣٤ في القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.
تصادم الإسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث على طريق الإسكندرية الصحراوي بالمكان المشار اليه، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة واشتعال النيران في السيارات، وتم السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء. اشتعال النيران في سيارات حادث طريق الإسكندرية الصحراوي .
تم الدفع بسيارات الحماية المدنية الي موقع حادث طريق الإسكندرية الصحراوي، للسيطرة على النيران، وجرى انتشال الضحايا من السيارات ونقل المصابين عبر أكثر من ٢٠ سيارة اسعاف الي من الحادث الذي وقع بجهة الكيلو ١٣٤ من طريق الإسكندرية الصحراوي إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وجرى نقل المصابين الي المستشفيات والضحايا الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة للمرور، وجهت نصائح لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة ١٠ نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف، وشملت نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية.