بعد أن قطعتها إسرائيل.. تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات الإتصال والإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية سبأ: القيادة السعودية تستجيب لمساعدة المحافظات اليمنية الثلاث التي تعرضت لإعصار تيج ما بعد إعصار تيج.. الرئيس يجتمع بقيادات المهرة وحضرموت ويحث على مضاعفة الجهود بماذا بررت تونس والعراق سبب امتناعهما عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة؟ أميركا تنصح إسرائيل وتقترح بديلا للهجوم البري على غزة 53 مجـ زرة ارتكبتها اسرائيل امس في غزة والصحة تعلن آخر احصائية بضحايا العدوان رواية إسرائيل بشأن الهجوم العنيف ليل أمس على قطاع غزة قذائف ''ياسين'' تدخل خط المعركة وبيان عاجل لحركة حماس: ''نزف للأمة العربية خبر فشل الهجوم البري لإسرائيل وهذا ما حدث لجنودهم'' بعد الآن وداعا لنشوة الكوكايين مع أول لقاح مبتكر ضد الإدمان في العالم إسرائيل تختبر الاجتياح وتشتبك مع حماس.. تفاصيل ليلة غزة المرعبة
استجابة للمطالبات؛ أعلن مالك منصة اكس (تويتر سابقا) إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وقال ماسك: ''سيتم توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.
وقال ان شركة سبيس إكس لتقديم الإنترنت ستزود منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة بخدمات الاتصال , مطالبا من كل منظمة معترف بها في غزة التواصل مع شركة SpaceX فوراً .
وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.