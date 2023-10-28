بعد أن قطعتها إسرائيل.. تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات الإتصال والإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 130

استجابة للمطالبات؛ أعلن مالك منصة اكس (تويتر سابقا) إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال ماسك: ''سيتم توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وقال ان شركة سبيس إكس لتقديم الإنترنت ستزود منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة بخدمات الاتصال , مطالبا من كل منظمة معترف بها في غزة التواصل مع شركة SpaceX فوراً .

وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.