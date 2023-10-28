سبأ: القيادة السعودية تستجيب لمساعدة المحافظات اليمنية الثلاث التي تعرضت لإعصار تيج

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التقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت في المهرة، قائد قوات الواجب السعودية في محافظة المهرة العميد فيصل الحجيلي، وممثلين عن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، وذلك بحضور محافظي محافظتي المهرة محمد علي ياسر، وحضرموت مبخوت بن ماضي.
وتطرق اللقاء الى الجهود الجارية لمواجهة تداعيات الاعصار المداري الذي ضرب الاسبوع الماضي محافظات سقطرى، والمهرة، وحضرموت، بما في ذلك التدخلات الانسانية والاغاثية، واعادة تأهيل البنى التحتية الاساسية المتأثرة بالحالة المدارية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية اعرب الرئيس خلال اللقاء باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ومحافظات سقطرى، والمهرة، وحضرموت عن عظيم الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على الاستجابة الكريمة للتخفيف من وطأة الكارثة الطبيعية التي ضربت المحافظات الثلاث، مؤكدا اهمية تكثيف الجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية لتطبيع الاوضاع وتحسين قدرات السلطات المحلية في مواجهة المتغيرات المناخية الطارئة.