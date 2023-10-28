ما بعد إعصار تيج.. الرئيس يجتمع بقيادات المهرة وحضرموت ويحث على مضاعفة الجهود

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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عقد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا في الغيضة بمحافظي محافظتي المهرة محمد علي ياسر، وحضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطات المحلية في المحافظتين اللتين تعرضتا لتأثيرات الاعصار المداري "تيج" الاسبوع الماضي.

وناقش الاجتماع الجهود الحكومية، و المحلية لمواجهة الاثار التي خلفها الاعصار المداري "تيج"، المصحوب بأمطار غزيرة، وسيول جارفة في محافظات سقطرى، والمهرة وحضرموت، والاجراءات المطلوبة لتحسين كفاءة السلطات المحلية، والاجهزة التابعة لها في المحافظات الشرقية للتعامل مع المتغيرات المناخية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على اهمية مضاعفة الجهود والمسؤوليات المشتركة بين احهزة الدولة والسلطات المحلية، في محافظات المهرة وحضرموت، وسقطرى، وكافة الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين لاغاثة المنكوبين، واعادة تأهيل البنى التحتية والمناطق المتضررة من العاصفة المدارية.

واشاد بجهود السلطتين المحليتين بمحافظتي المهرة، وحضرموت في التعامل مع المتغير المناخي الجديد، والخطط المعتمدة للتعافي من اثاره على المستويات العاجلة، وبعيدة المدى.

و في الاجتماع تحدثا المحافظان محمد علي ياسر، ومبخوت بن ماضي، حول مستجدات الاثار التي خلفتها العاصفة المدارية في محافظة المهرة وخصوصا مديريتي الغيضة، وحصوين، وفي محافظة حضرموت مديرية الريدة وقصيعر.

واشارا الى دور التفاعل الرئاسي والحكومي في احتواء اثار الاعصار الاسوأ في تاريخ محافظة المهرة، ومتابعة الاولويات الاغاثية والانسانية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات المحلية والاقليمية، والدولية.

حضر الاجتماع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتنمية واعادة الاعمار المهندس عمر العمودي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، ووزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي.