أميركا تنصح إسرائيل وتقترح بديلا للهجوم البري على غزة

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مساء الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشنّ هجوم بري واسع على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن 5 مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الإدارة الأميركية اقترحت أن تقوم إسرائيل باستخدام الطائرات وقوات العمليات الخاصة التي تنفذ غارات دقيقة على أهداف وبنية تحتية لحركة حماس، بدلاً من تنفيذ هجوم بري واسع.

واعلنت حركة حماس اليوم السبت فشل الهجوم البري الذي بدأته اسرائيل ليلة امس.

وقالت الحركة أن العدو تكبد خسائر بشرية كبيرة وخسائر في العتاد.