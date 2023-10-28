53 مجـ زرة ارتكبتها اسرائيل امس في غزة والصحة تعلن آخر احصائية بضحايا العدوان

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم السبت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم 3595 طفلا والمصابين إلى 19734.

وقالت ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في قصفه العنيف يوم أمس، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7703.

وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.