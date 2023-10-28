53 مجـ زرة ارتكبتها اسرائيل امس في غزة والصحة تعلن آخر احصائية بضحايا العدوان رواية إسرائيل بشأن الهجوم العنيف ليل أمس على قطاع غزة قذائف ''ياسين'' تدخل خط المعركة وبيان عاجل لحركة حماس: ''نزف للأمة العربية خبر فشل الهجوم البري لإسرائيل وهذا ما حدث لجنودهم'' بعد الآن وداعا لنشوة الكوكايين مع أول لقاح مبتكر ضد الإدمان في العالم إسرائيل تختبر الاجتياح وتشتبك مع حماس.. تفاصيل ليلة غزة المرعبة قد ينفجر الوضع عسكريا بين تركيا وإسرائيل … أردوغان يطلق تصريحات نارية وحشود غير مسبوق في مطار أتاتورك فصيل مسلح فلسطيني يكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا وتحث مستخدمي آيفون على تثبيته
أعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم السبت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم 3595 طفلا والمصابين إلى 19734.
وقالت ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في قصفه العنيف يوم أمس، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7703.
وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.