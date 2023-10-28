رواية إسرائيل بشأن الهجوم العنيف ليل أمس على قطاع غزة

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن 100 طائرة حربية استهدفت 150 هدفا تحت الأرض في غـ ـزة زاعمة انها دمرت أنفاقا قتالية كما صفت مقاتلين من حركة حـ ـماس.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: ''قواتنا التي دخلت إلى قطاع غـ ـزة خلال الليل لا تزال في مواقعها''.

وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.

واعلنت حركة حماس فشل الهجوم البري امس على قطاع غزة مؤكدة تكبد اسرائيل خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية".

وأضاف "أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية".

وأشار إلى أن توسيع العمليات يخدم كافة أهداف الحرب في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجيش يجري تقييما مستمرا للأوضاع ويسير قدما تمشيا مع مراحل القتال.

وأفاد بأن جيش الاحتلال يواصل شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا.