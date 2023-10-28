قذائف ''ياسين'' تدخل خط المعركة وبيان عاجل لحركة حماس: ''نزف للأمة العربية خبر فشل الهجوم البري لإسرائيل وهذا ما حدث لجنودهم''

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قيادة حركة "حماس" في الخارج عبر القيادي علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأوضح بركة أن التوغل الإسرائيلي فشل على 3 محاور، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت.

وقال: "وقع الاحتلال في كمائن نصبتها المقاومة على كافة الجبهات، التي تقدّم إليها وانسحب حاملاً قتلاه وجرحاه".

وكشف بركة أنّ "الجيش الإسرائيلي، تكبّد خسائر فادحة ليلة أمس، وتدخّلت مروحياته لنقل قتلاه ومصابيه".

كما توقع، أن يعيد الجيش الإسرائيلي "محاولة التوغل في غزة مرة أخرى".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق تضرر ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.

وقال ‏بيان الحركة ''نزف لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور، وهناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.- العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على عدد من المحاور، ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة.- استخدمت صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم، ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى''.

فيما أشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وشهدت غزة ليل امس الجمعة اعنف هجوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وسبق الهجوم قطع كامل للانترنت والإتصالات عن القطاع.