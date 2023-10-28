إسرائيل تختبر الاجتياح وتشتبك مع حماس.. تفاصيل ليلة غزة المرعبة قد ينفجر الوضع عسكريا بين تركيا وإسرائيل … أردوغان يطلق تصريحات نارية وحشود غير مسبوق في مطار أتاتورك فصيل مسلح فلسطيني يكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا وتحث مستخدمي آيفون على تثبيته خبير عسكري يتحدث عن أهداف تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة كيلاني آشلي: صوتنا سلاحنا لنصرة الحق معلومات جديدة حول تصفية مسؤول بمنظمة بريطانية في صنعاء..تفاصيل "طوفان الأقصى" تتسبب بخسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إلى المشاركة في "تجمع فلسطين الكبير"، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.
وقال أردوغان في منشور له عبر منصة "إكس": "عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، والتي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها... أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".
ويشهد قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.