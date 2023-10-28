فصيل مسلح فلسطيني يكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا وتحث مستخدمي آيفون على تثبيته خبير عسكري يتحدث عن أهداف تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة كيلاني آشلي: صوتنا سلاحنا لنصرة الحق معلومات جديدة حول تصفية مسؤول بمنظمة بريطانية في صنعاء..تفاصيل "طوفان الأقصى" تتسبب بخسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية 2400 قتيلاً و4300 مصاباً ضحايا الألغام الحوثية في اليمن ثلاث ميزات في هواتف "أندرويد" يجب تجنبها لردع "مخاطر جسيمة"
قالت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها.
وأضافت أن "هذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الأرواح البشرية باستخدام القصف الجنوني والقوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم"، وفق ما نقلته شبكة القدس" الإخبارية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسير احتجتزهم "حماس".
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال