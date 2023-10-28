فصيل مسلح فلسطيني يكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا وتحث مستخدمي آيفون على تثبيته خبير عسكري يتحدث عن أهداف تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة كيلاني آشلي: صوتنا سلاحنا لنصرة الحق معلومات جديدة حول تصفية مسؤول بمنظمة بريطانية في صنعاء..تفاصيل "طوفان الأقصى" تتسبب بخسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية 2400 قتيلاً و4300 مصاباً ضحايا الألغام الحوثية في اليمن ثلاث ميزات في هواتف "أندرويد" يجب تجنبها لردع "مخاطر جسيمة"
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) مقتل قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، وصفه بأن رئيس المنظومة الجوية التابعة للحركة، وفقاً لـ« وكالة أنباء العالم العربي».
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا الليلة الماضية من «تصفية رئيس المنظومة الجوية» التابعة لـ«حماس» عصام أبو ركبة.
وبحسب أدرعي، فإن أبو ركبة «كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي» التابعة للحركة.
وقال أدرعي إن أبو ركبة شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على مستوطنات غلاف غزة «من خلال توجيه المخربين الذين تسللوا إلى أراضي غلاف غزة راكبين المظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة هجمات الطائرات المسيَّرة» على مواقع الجيش