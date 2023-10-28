الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) مقتل قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، وصفه بأن رئيس المنظومة الجوية التابعة للحركة، وفقاً لـ« وكالة أنباء العالم العربي».

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا الليلة الماضية من «تصفية رئيس المنظومة الجوية» التابعة لـ«حماس» عصام أبو ركبة.

وبحسب أدرعي، فإن أبو ركبة «كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي» التابعة للحركة.

وقال أدرعي إن أبو ركبة شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على مستوطنات غلاف غزة «من خلال توجيه المخربين الذين تسللوا إلى أراضي غلاف غزة راكبين المظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة هجمات الطائرات المسيَّرة» على مواقع الجيش