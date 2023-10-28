تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 218

دخلت التحضيرات الإسرائيلية لعملية برية في غزة أخطر مراحلها مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته «توسيع عملياته البرية» مساء أمس (الجمعة) في القطاع الذي شهد قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً غير مسبوق، في وقت أفادت فيه مصادر بـ«تقدم» في المفاوضات الهادفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أخرى المحتجزين لدى «حماس».

وكرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري دعوته سكان مدينة غزة إلى مغادرتها جنوباً، لافتاً إلى حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان. وشمل القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي، الأعنف منذ بدء المواجهة الحالية في السابع من الشهر الحالي، شتى مناطق غزة وأدى إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وفي حين شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على عموم القطاع، قال المتحدث العسكري إنها شملت أنفاقاً يُعتقد أن «حماس» تحتجز بعض الرهائن فيها، بما في ذلك أنفاق تحت مستشفى «الشفاء»، وهو ما نفته الحركة. وأفادت تقارير بقيام الجيش الإسرائيلي بـ«توغل بري محدود» على مشارف بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

اللافت أن هذا التصعيد العسكري جاء بعدما أفادت مصادر بحصول «تقدم» في المفاوضات لترتيب هدنة لتسهيل الإفراج عن الرهائن. وحسب المصادر، فإن إسرائيل عرضت هدنة ليوم واحد، في حين طلبت «حماس» هدنة من خمسة أيام.

فلسطينيون يقفون فوق أنقاض مبنى دمرته ضربة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب) وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر توسيع العمليات البرية بعد وصول المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى إلى «طريق مسدود».

وفي تطور آخر ذي صلة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صواريخ ومسيّرات ضربت مصر أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل، فيما أعلن المتحدث العسكري في مصر محمد سمير عبد العزيز أن المسيّرة التي استهدفت نويبع قادمة من جنوب البحر الأحمر تجاه إسرائيل.

في موازاة ذلك، أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر، مؤكداً أنها اطلعت على التقارير المتعلقة بعمليات تل أبيب ولن تعلق عليها، وأن أميركا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل.

من جانبه، قال القيادي في «حماس» عزت الرشق، عبر قناته على تلغرام: «إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو الدخول إلى غزة الليلة براً فالمقاومة جاهزة له»، مضيفاً أن «أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض