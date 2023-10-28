فصيل مسلح فلسطيني يكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس المنظومة الجوية ل حماس تفاصيل جديدة في قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا وتحث مستخدمي آيفون على تثبيته خبير عسكري يتحدث عن أهداف تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة كيلاني آشلي: صوتنا سلاحنا لنصرة الحق معلومات جديدة حول تصفية مسؤول بمنظمة بريطانية في صنعاء..تفاصيل "طوفان الأقصى" تتسبب بخسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية 2400 قتيلاً و4300 مصاباً ضحايا الألغام الحوثية في اليمن ثلاث ميزات في هواتف "أندرويد" يجب تجنبها لردع "مخاطر جسيمة"
دخلت التحضيرات الإسرائيلية لعملية برية في غزة أخطر مراحلها مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته «توسيع عملياته البرية» مساء أمس (الجمعة) في القطاع الذي شهد قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً غير مسبوق، في وقت أفادت فيه مصادر بـ«تقدم» في المفاوضات الهادفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أخرى المحتجزين لدى «حماس».
وكرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري دعوته سكان مدينة غزة إلى مغادرتها جنوباً، لافتاً إلى حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان. وشمل القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي، الأعنف منذ بدء المواجهة الحالية في السابع من الشهر الحالي، شتى مناطق غزة وأدى إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وفي حين شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على عموم القطاع، قال المتحدث العسكري إنها شملت أنفاقاً يُعتقد أن «حماس» تحتجز بعض الرهائن فيها، بما في ذلك أنفاق تحت مستشفى «الشفاء»، وهو ما نفته الحركة. وأفادت تقارير بقيام الجيش الإسرائيلي بـ«توغل بري محدود» على مشارف بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
اللافت أن هذا التصعيد العسكري جاء بعدما أفادت مصادر بحصول «تقدم» في المفاوضات لترتيب هدنة لتسهيل الإفراج عن الرهائن. وحسب المصادر، فإن إسرائيل عرضت هدنة ليوم واحد، في حين طلبت «حماس» هدنة من خمسة أيام.
فلسطينيون يقفون فوق أنقاض مبنى دمرته ضربة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب) وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر توسيع العمليات البرية بعد وصول المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى إلى «طريق مسدود».
وفي تطور آخر ذي صلة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صواريخ ومسيّرات ضربت مصر أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل، فيما أعلن المتحدث العسكري في مصر محمد سمير عبد العزيز أن المسيّرة التي استهدفت نويبع قادمة من جنوب البحر الأحمر تجاه إسرائيل.
في موازاة ذلك، أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر، مؤكداً أنها اطلعت على التقارير المتعلقة بعمليات تل أبيب ولن تعلق عليها، وأن أميركا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل.
من جانبه، قال القيادي في «حماس» عزت الرشق، عبر قناته على تلغرام: «إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو الدخول إلى غزة الليلة براً فالمقاومة جاهزة له»، مضيفاً أن «أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض