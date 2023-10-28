كيلاني آشلي: صوتنا سلاحنا لنصرة الحق

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حرصت النجمة الأمريكية كيلاني آشلي على مساندة أهالي فلسطين بنزولها للتظاهر ضدّ الكيان المحتل، احتجاجا على ما يفعله من جرائم ومجازر في حق أهالي غزة، معبّرة عن إعجابها الشديد بصمودهم إزاء كل هذه الاعتداءات المتكرّرة تجاههم، دون أن يضعف إيمانهم بقضيتهم.

وأعلنت آشلي على جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن شرائها مصحفا لقراءة القرآن على الرغم من اعتناقها للديانة السانتيرية، حيث أنّها عبّرت عن إعجابها بصمود أهالي غزة النابع من إيمانهم الشديد، حيث قالت: “إنّ هذا الصبر الموجود داخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابعا إلّا من إيمان حقيقي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي أظهرت فيها آشلي دعمها للقضية الفلسطينية، حيث أقدمت منذ أسبوع على التنديد بما يفعله جيش الاحتلال ضدّ أهالي غزة، وقامت بنشر رسالة لجميع الفنانين تحت عنوان “ضد الفصل العنصري”، وفق موقع اليوم السابع. وكتبت النجمة الأمريكية: “نحن الفنانين لدينا القدرة على تشكيل الرأي العام اليوم، في ظل ما تشنّه وسائل الإعلام الغربية من حرب ضدّ الحقيقة مجرّدة الصراع من سياقه التاريخي..

إنّنا نتحمّل مسؤولية في استخدام صوتنا وممارساتنا الفنية لنقول لا!.. حان الوقت للاحتجاج على الفصل العنصري، وتضخيم القضية العادلة للشعب الفلسطيني ومقاومته ضدّ 75 عاما من الاحتلال. أيها الفنانون.. انضموا إلينا في الوقوف بثبات إلى جانب المظلومين.. نقول يسقط الاحتلال، ويرفع التحرير”.

وتُعدّ كيلاني آشلي من أبرز نجوم الفن في هوليوود، حيث تعمل مغنية وكاتبة أغان وراقصة، وهي عضو في فرقة “بوبلايف” التي أنتجت عام 2014 ألبوم “كلوود 19” الذي اختير واحدا من أفضل 50 ألبوما، عامها.