معلومات جديدة حول تصفية مسؤول بمنظمة بريطانية في صنعاء..تفاصيل

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة عن سبب اعتقال مليشيا الحوثي لأحد المسؤولين المحليين في منظمة رعاية الأطفال البريطانية، قبل تصفيته داخل سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت المصادر ان اعتقال مسؤول الأمن والسلامة في منظمة رعاية الأطفال باليمن هشام الحكيمي، جاء بعد وشاية من مديرة المنظمة في اليمن رإما هانسراج.

وأضافت المصادر أن هانسراج، تقدمت ببلاغ كيدي إلى مليشيا الحوثي بأن هشام يعمل على توجيه مشاريع المنظمة إلى مناطق سيطرة الحكومة، عقب قيامه بإبلاغ المكتب الإقليمي للمنظمة في الأردن بقضايا فساد واختلالات تورطت فيها مديرة المنظمة مع قيادات تابعة للمليشيات في تنفيذ العديد من المشاريع.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات اعتقلت الحكيمي في 9 سبتمبر/أيلول، وصادرت هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، بالإضافة إلى هاتف زوجته والأجهزة اللوحية الخاصة بأطفاله الأربعة، وفي نفس اليوم غادرت المسؤولة الأممية اليمن.

وبحسب المصادر فقد كانت مديرة المنظمة تتمتع بعلاقات جيدة مع مليشيا الحوثي وقادتها، حتى أنها سافرت إلى صعدة ومكثت هناك أكثر من أسبوع وساعدت في إرسال عدد من جرحى الحوثيين إلى الأردن لتلقي العلاج على نفقة المنظمة، وهو ما يتعارض مع قواعد المنظمة وأهدافها.