2400 قتيلاً و4300 مصاباً ضحايا الألغام الحوثية في اليمن

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقام مشروع مسام لتطير الأراضي اليمنية من الألغام، بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، معرضاً فوتوغرافياً لإبراز أنماط الانتهاكات بحق الطفولة، من ضحايا الألغام والمتفجرات وضحايا تجنيد الأطفال.

وقدم المعرض الذي أقيم تحت عنوان "نتحرك معاً من أجل حماية الأطفال من خطر النزعات"، عدداً من الصور التي توضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أطفال اليمن منذ عدة سنوات بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بصورة عشوائية وكثيفة، كما أظهر أيضاً صوراً لضحايا تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين.

وفي افتتاح المعرض الذي حضره ممثل قوات التحالف العربي في عدن العقيد ركن محمد العنزي، قال مساعد مدير عام مشروع مسام- قاسم الدوسري:" إن مشروع مسام يسعى إلى مناصرة حقوق الطفل في اليمن، وإيصال رسائل معبرة عن حقوقهم، لا سيما الشرائح التي استهدفتها ألغام المليشيات الحوثية"، مشيراً إلى أن المعرض يهدف أيضاً إلى وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال جراء الألغام في اليمن، والتي تعد أحد أبرز الأساليب الحوثية في قتل وإرهاب اليمنيين. وكشف الدوسري أن إجمالي ضحايا الألغام والعبوات المتفجرة في صفوف الأطفال بلغ 2400 قتيلاً، و4300 مصاباً"، لافتاً الى أن هذه الأرقام قابلة للتزايد في ظل تربص الألغام بهذه الفئة المجتمعية الهشة.

من جانبه قال عادل بن عبدالله النغيمش، مساعد الفريق السياسي والعسكري السعودي لدعم مجلس الرئاسي اليمني:" إن الشعور بالألم يتضاعف عندما نرى عن كثب هذه الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال اليمنيين، سواء بواسطة الألغام أو بواسطة تجنيدهم من قبل الحوثيين والزج بهم في جبهات القتال الأمامية".

فيما اعتبر مستشار رئيس الجمهورية اليمنية للقوات المسلحة- اللواء الدكتور طاهر علي العقيلي، إقامة المعرض بمثابة رسالة إنسانية لإنقاذ اليمنيين من خطر المتفجرات والألغام، التي زرعتها الميليشيات في جميع أنحاء أراضي الجمهورية اليمنية التي وقعت تحت سيطرتها"، شاكراً فرق مشروع مسام وكافة القائمين عليه لجهودهم ومساعيهم الحثيثة من أجل العمل المستمر على مكافحة خطر الألغام في اليمن وتأمين حياة اليمنيين من هذه الفخاخ القاتلة.

حضر افتتاح المعرض أحمد المدخلي مدير مكتب أعمار اليمن وصالح الذيباني مدير مكتب مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وخالد الشهري مدير إدارة التشغيل مستشفى عدن العام والعميد قايد هيثم حلبوب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عدن.