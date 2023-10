الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 197

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن العملية العسكرية البرية للاحتلال في قطاع غزة قد انطلقت.

ونشر الصفدي تغريدة مساء الجمعة 27 أكتوبر، بالتزامن مع قصف عنيف للقطاع وقطع لشبكة الاتصالات، قال فيها: “إسرائيل بدأت للتو حربا برية في غزة وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة.”

وأضاف: “التصويت ضد قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف العدوان، يعني الموافقة على حرب حمقاء. Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab #UNGA resolution means approving this senseless war, this senseless killing. Millions will be watching every vote. History will judge. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 27, 2023

وشنّ الاحتلال غارات جوية وبرية وبحرية على القطاع مساء اليوم، وقطع شبكة الاتصالات كليا.

وردّت المقاومة بقصف مستوطنات غزة برشقات صاروخية، في وقت قال فيه القيادي في حماس عزت الرشق إنه إذا قرر نتنياهو الدخول إلى غزة الليلة فالمقاومة جاهزة. وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمحطة ABC News الأمريكية بأن العمليات الموسعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي.

وبالتزامن مع العدوان على غزة، خرجت مسيرات في الضفة الغربية تندد بالقصف العنيف وبقطع الاتصالات، حيث جرت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال. وأمام عزل غزة عن الاتصال بالعالم الخارجي، أطلق ناشطون نداء لإيلون ماسك مالك شركة تسلا من أجل فتح خدمة الإنترنت الفضائي فوق قطاع غزة ليتمكن الفلسطينيون هناك من تبليغ أصواتهم ونقل ما يجري