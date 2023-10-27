بيان عاجل لكتائب القسام

الجمعة 27 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

ووفقا لما تفيد به وسائل الإعلام الفلسطينية، يسمع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.